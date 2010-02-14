Фото. Последний день Масленицы: по традиции в этот день жгут чучело, доедают блины и готовятся к Великому посту

Во Дворце детей и молодёжи с Масленицей прощаются с размахом.

На улице развернулись сразу десять спортивных площадок. Играют в футбол, перетягивают канат и прыгают в мешках. А для тех, кто со спортом «на Вы» — весёлый кирмаш. Там согревают горячим чаем и блинами.

Попробовать солнце на вкус в последний день Масленицы собралось более двухсот человек. За неделю блинов не наелись, поэтому на праздничную дегустацию главного блюда выстроилась очередь. Под песни, пляски и частушки съедали по пять, десять блинов и покупали домой. Ведь на такой кухне под открытым небом кулинарные рецепты смешались буквально, как и сами традиции приготовления с пылу и с жару. Здесь печь, но микроволновая, тесто не гречневое, а пшеничное. Поэтому современные блины — сладкие, соленые и даже с горчинкой.

Проститься с праздником «на здоровье» сегодня рискнули на лошадях, лыжах и на санях. Специально к прощанию с зимой заранее у дворца подготовили снежную горку. Ведь по народному поверью, кто дальше уедет, у того и счастья, и богатства больше будет. А желающих, испытать судьбу, оказалось немало.

Весны дожидались и в самом Дворце. Здесь провели конкурс на лучшее масленичное чучело. Его сегодня сожгут. А прах по традиции развеют над полем или утопят в реке. Так дадут широкую дорогу весне и избавятся от грехов. Ведь не зря последний день Масленицы называют Прощеным воскресеньем. Люди просят друг у друга прощение и посещают могилы умерших. Этот обряд — духовное очищение перед Великим постом. В деревнях в этот день ходят в баню: помыться и попариться.