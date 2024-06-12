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В Национальном детском технопарке прошёл Конгресс инновационного образования

12 июня 2024 07:15
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Новости Беларуси. Как обучать инженеров и программистов и какие новации внедрять, обсудили во время Конгресса инновационного образования в Национальном детском технопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум приурочили к Молодежному фестивалю инновационных технологий. Также прошел открытый роботурнир. Со своими разработками участников познакомили его победители.

В Национальном детском технопарке прошёл Конгресс инновационного образования -1

Олег Синопальников, участник Минского открытого роботурнира:
Я сегодня представляю конструктор для участия в соревнованиях «автономный робофутбол». Этот конструктор позволяет ребятам в данных соревнованиях сделать первые шаги, разобраться с тем, как работать с роботом, как их собирать.

В Национальном детском технопарке прошёл Конгресс инновационного образования -4

Алексей Клячин, директор Академии робототехники:
У нас представлена линейка наборов для STEM-образования и робототехники. Все наборы у нас программируемые. Даже трехлетки могут составлять простые программы. Линейка позволяет очень эффективно и глубоко изучать роботехнику, начиная со школьной скамьи.

Минский открытый роботурнир собрал 360 команд из Беларуси, России и Китая. Участие также приняли ведущие тренеры и преподаватели.

# Образование в Беларуси # общество

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