В Национальном детском технопарке прошёл Конгресс инновационного образования
Новости Беларуси. Как обучать инженеров и программистов и какие новации внедрять, обсудили во время Конгресса инновационного образования в Национальном детском технопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум приурочили к Молодежному фестивалю инновационных технологий. Также прошел открытый роботурнир. Со своими разработками участников познакомили его победители.
Олег Синопальников, участник Минского открытого роботурнира:
Я сегодня представляю конструктор для участия в соревнованиях «автономный робофутбол». Этот конструктор позволяет ребятам в данных соревнованиях сделать первые шаги, разобраться с тем, как работать с роботом, как их собирать.
Алексей Клячин, директор Академии робототехники:
У нас представлена линейка наборов для STEM-образования и робототехники. Все наборы у нас программируемые. Даже трехлетки могут составлять простые программы. Линейка позволяет очень эффективно и глубоко изучать роботехнику, начиная со школьной скамьи.
Минский открытый роботурнир собрал 360 команд из Беларуси, России и Китая. Участие также приняли ведущие тренеры и преподаватели.