В Национальном детском технопарке прошёл Конгресс инновационного образования

Новости Беларуси. Как обучать инженеров и программистов и какие новации внедрять, обсудили во время Конгресса инновационного образования в Национальном детском технопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум приурочили к Молодежному фестивалю инновационных технологий. Также прошел открытый роботурнир. Со своими разработками участников познакомили его победители.