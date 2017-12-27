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«Покроешь крышу – душа радуется». Кровельщик с 48-летним стажем рассказывает о секретах своей работы

27 декабря 2017 08:01
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Он никого не оставит без погоды в доме и крыши над головой! Зенон Францевич с энтузиазмом работает кровельщиком уже 48 лет! А началось все в далеком 69 году, когда он приехал из Сморгонского района в Минск по комсомольской путёвке. Тогда в молодой столице не хватало строителей. Работа на высоте и на разных крышах захватила парня, и с первого дня по сей день, он трудится в родном «Стройтресте №1». С улыбкой вспоминает, как раньше его называли жестянщиком и неспроста.

Зенон Заянчковский, кровельщик:
Самое сложное чешуей крыть, как мы БНТУ крыли. Раньше черепицу сами изготавливали, нам привозили железо по 5 тонн. Вот мы её разматываем, сами изготавливаем и сами кроем. Засточки, трубы, воронки, желоба, отливы, парапеты – всё сами. Мне работа нравится! Покроешь крышу – душа радуется. 

«Покроешь крышу – душа радуется». Кровельщик с 48-летним стажем рассказывает о секретах своей работы-1

Свое мастерство Зенон Францевич с радостью передает молодым кадрам, которые приходят после училищ на обучение, набираются опыта и повышают свой разряд. А теперь над будущим гимнастическим центром на проспекте Победителей в одной команде с ним трудятся два его племянника Александр и Всеволод. Здесь место комфортное, а вот на скатных крышах без лестницы и страховки не обойтись. Но, как шутят кровельщики,  футбол состоится в любую погоду, они народ закаленный и смелый. 

«Покроешь крышу – душа радуется». Кровельщик с 48-летним стажем рассказывает о секретах своей работы-4

Зенон Заянчковский:
Утром тарелку большую супа, кусок мяса, кофе, батон с маслом и сыром, поел – пошел на работу. Вот мы в Ляховичском районе крыли церковь, покрыли купол, батюшка попросил покрасить крест. Здесь намного выше купол и сам крест высокий, полезли, покрасили, опускаемся, а люди смотрят – дайте на вас посмотреть, что вы за люди, куда вы лезете, без ничего?!

Минск вырос на глазах Зинона Францевича, ему посчастливилось поработать во всех районах города. Реконструировал Театр юного зрителя и Академию наук, создавал медный купол на Ратуше и крыл польской черепицей детскую филармонию. А сколько жилых домов, поликлиник, больниц, детских садов, школ, санаториев не сосчитать. Мастера радует, что город преображается, появляются красивые здания, а крыши становятся разноцветными! 

Зенон Заянчковский:
Профессия творческая, потому что, когда мы сами изготавливаем воронку, сначала нужно вычерчить усеченный конус, потом второй конус, потом вычерчить колено отводное под 45 градусов всё на месте склепать, чтобы вода не протекала.

«Покроешь крышу – душа радуется». Кровельщик с 48-летним стажем рассказывает о секретах своей работы-7

Строительные специальности будут востребованы всегда. Но держать марку качества и оставаться в столь нелёгком деле на долгие годы – дано единицам. И наш Зинон Францевич – кровельщик и человек с большой буквы. В 70 лет он заражает всех своим оптимизмом и любовью к профессии! Нам есть чему поучиться! 

«Покроешь крышу – душа радуется». Кровельщик с 48-летним стажем рассказывает о секретах своей работы-10

Зенон Заянчковский:
Мы делаем все навека! Чтобы всё держалось надежно, чтобы вы спали спокойно, чтобы ни ветром, ни бураном наши крыши никогда не сносило. 

# общество # Фотофакт # Строительство # общество # Зенон Заянчковский

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