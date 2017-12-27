«Покроешь крышу – душа радуется». Кровельщик с 48-летним стажем рассказывает о секретах своей работы

Он никого не оставит без погоды в доме и крыши над головой! Зенон Францевич с энтузиазмом работает кровельщиком уже 48 лет! А началось все в далеком 69 году, когда он приехал из Сморгонского района в Минск по комсомольской путёвке. Тогда в молодой столице не хватало строителей. Работа на высоте и на разных крышах захватила парня, и с первого дня по сей день, он трудится в родном «Стройтресте №1». С улыбкой вспоминает, как раньше его называли жестянщиком и неспроста. Зенон Заянчковский, кровельщик:

Самое сложное чешуей крыть, как мы БНТУ крыли. Раньше черепицу сами изготавливали, нам привозили железо по 5 тонн. Вот мы её разматываем, сами изготавливаем и сами кроем. Засточки, трубы, воронки, желоба, отливы, парапеты – всё сами. Мне работа нравится! Покроешь крышу – душа радуется.

Свое мастерство Зенон Францевич с радостью передает молодым кадрам, которые приходят после училищ на обучение, набираются опыта и повышают свой разряд. А теперь над будущим гимнастическим центром на проспекте Победителей в одной команде с ним трудятся два его племянника – Александр и Всеволод. Здесь место комфортное, а вот на скатных крышах без лестницы и страховки не обойтись. Но, как шутят кровельщики, – футбол состоится в любую погоду, они народ закаленный и смелый.

Зенон Заянчковский:

Утром тарелку большую супа, кусок мяса, кофе, батон с маслом и сыром, поел – пошел на работу. Вот мы в Ляховичском районе крыли церковь, покрыли купол, батюшка попросил покрасить крест. Здесь намного выше купол и сам крест высокий, полезли, покрасили, опускаемся, а люди смотрят – дайте на вас посмотреть, что вы за люди, куда вы лезете, без ничего?! Минск вырос на глазах Зинона Францевича, ему посчастливилось поработать во всех районах города. Реконструировал Театр юного зрителя и Академию наук, создавал медный купол на Ратуше и крыл польской черепицей детскую филармонию. А сколько жилых домов, поликлиник, больниц, детских садов, школ, санаториев – не сосчитать. Мастера радует, что город преображается, появляются красивые здания, а крыши становятся разноцветными! Зенон Заянчковский:

Профессия творческая, потому что, когда мы сами изготавливаем воронку, сначала нужно вычерчить усеченный конус, потом второй конус, потом вычерчить колено отводное под 45 градусов – всё на месте склепать, чтобы вода не протекала.

Строительные специальности будут востребованы всегда. Но держать марку качества и оставаться в столь нелёгком деле на долгие годы – дано единицам. И наш Зинон Францевич – кровельщик и человек с большой буквы. В 70 лет он заражает всех своим оптимизмом и любовью к профессии! Нам есть чему поучиться!