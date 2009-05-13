В Минске раком легкого ежегодно заболевает около 700 человек

При этом 90% рака легкого напрямую связано с курением.

В структуре онкологических заболеваний рак легкого занимает второе место и составляет 36,2 на 100 тыс. населения. А в структуре смертности и инвалидности это заболевание стоит на первом месте. Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Минского городского клинического онкологического диспансера Артур Писаренко сегодня на пресс-конференции в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.



- Связано это как с агрессивным течением самой болезни, так и с поздней обращаемостью пациентов за оказанием медицинской помощи. Так, 20% больных обращаются в таком состоянии, когда опухоль является запущенной. Еще 20% - на 3-й стадии, когда успех лечения весьма сомнителен, - сказал специалист.



Артур Писаренко подчеркнул, что проблема курения и его последствий давно вышла за рамки медицинской и превратилась в социальную. Статистически достоверно доказана связь табакокурения с развитием рака 12 различных локализаций. В первую очередь это рак легкого, пищевода, гортани, носоглотки. В меньшей степени курение влияет на развитие рака мочевого пузыря, поджелудочной железы.



В Беларуси, по его данным, ежегодно злокачественными образованиями заболевают около 40 тыс. человек и до 30% таких заболеваний напрямую связаны с курением.

- За последние 10 лет в республике число заболевших из-за употребления табака превысило 100 тыс. человек, - констатировал медик.

