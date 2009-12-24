Подарком для белорусских ученых стали ключи от новых квартир

В доме №7 по улице Льва Сапеги – новый жилищно-строительный кооператив, здесь же, в соседнем подъезде – блоки нового общежития.

Две президентские стипендии, увесистый багаж знаний и разработка нового, более дешёвого способа очистки сточных вод — всё это творческий талант молодого учёного. Вместе с коллегами из научной группы Юрий Янута внедрил в жизнь немало ценных идей, позже их позаимствовали страны Европы и Азии. Правда, условия, признаётся, раньше, мягко говоря, не способствовали творчеству. Ведь работать приходится не только здесь. Половина идей, ведущих к научным открытиям появляется не в лаборатории, а на кухне.

Теперь, когда уже ни с кем не придётся делить кухню, Юрий надеется, что муза будет сопутствовать круглосуточно. Он получил квартиру на льготных условиях, квадратный метр – почти за полцены. Он твёрдо уверен — не поедет искать счастья за рубеж.

Юрий Янута, старший научный сотрудник лаборатории физико-химической механики Института природопользования Национальной академии наук Беларуси:

Даже несмотря на кризис, который бушует в мире, работается получше — стали выше зарплаты, стал ощущаться интерес со стороны руководства, и немаловажная поддержка.

Общая площадь – 80 квадратных метров. Три просторные комнаты, лоджия и раздельный санузел. После 15 лет скитаний по общежитиям пока холодная, но зато уже своя квартира едва ли не покажется сказкой.

Это новое семейное гнёздышко появилось всего за один год. Потому связка ключей с праздничной красной лентой с одной стороны стала для учёного долгожданной, а с другой, можно сказать, неожиданной. Зато теперь можно творить не только в уюте, но и практически под одной крышей с братом-близнецом Григорием. В этом доме и для его семьи отведены две просторные комнаты. Те же, кому пока не приходится рассчитывать на отдельное жильё, наконец-то смогут распрощаться со съёмной квартирой.

Михаил Мясникович, председатель Президиума Национальной Академии наук Беларуси:

Часть мест в общежитиях освобождается, и они будут распределены между молодыми аспирантами и молодыми учёными, которые пришли к нас на работу.

Для 80 учёных наступающий принёс в подарок квартиры, ещё для 130 — отдельные блоки в общежитии. Сегодня днём ключи новую жизнь получили 110 счастливчиков. В планах ещё два дома для молодых научных сотрудников. Причём оба распахнут двери для новых жильцов уже в ближайшем будущем. Вполне возможно, что «кухонных» открытий теперь станет больше. Если ингредиентов не хватит — помогут соседи.