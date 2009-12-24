С 1 января размеры всех видов пенсий увеличиваются в среднем на 9%

Соответствующий указ подписал Президент.

В результате размер средней пенсии в январе будущего года составит 468 тысяч рублей и увеличится по сравнению с ноябрем нынешнего года на 38,5 тысяч рублей.

За последние пять лет размер пенсий в Беларуси увеличивали ежегодно. Так в 2004 году он вырос в среднем на 9 %. Еще через год трудовые пенсии увеличены на 8%, пенсию по возрасту тогда увеличили на 11 %. В 2006 году выплаты пенсионерам выросли на 9 процентных пунктов. С ноября 2007 года трудовые пенсии возросли еще на 9%. Август 2008 года добавил пенсионерам 11%. Не стал исключением и этот год. Несмотря на мировой финансово-экономический кризис трудовые пенсии в 2009 году выросли на 9%.