Новый пассажирский поезд связал прямым маршрутом Могилев и Брест

Сегодня состав впервые отправился по новому маршруту.

Его путь пройдёт через Быхов, Рогачев, Жлобин, Бобруйск, Осиповичи, Слуцк и Барановичи. В конечную точку — в Брест — поезд прибудет только завтра в начале шестого утра.

Новый состав начал курсировать не случайно. В предпраздничные, а особенно в предновогодние дни, число пассажиров увеличивается по всем направлениям. А брестское у могилевчан популярно особенно. Чтобы создать более комфортные условия для пассажиров, был пущен поезд из Могилёва в Брест. Пока он будет курсировать лишь в определенные дни, однако в перспективе планируется сделать этот маршрут постоянным. О том, что он будет востребован говорит уже то, что на сегодняшний рейс практически раскуплены все билеты.

Владимир Артеменко, начальник железнодорожного вокзала станции «Могилев»:

Мы будем отслеживать пассажиропотоки, если будет необходимость, поезд может стать регулярным.

Еще пятнадцать поездов свяжут в новогодние праздники областные центры с белорусской столицей .

По словам железнодорожников, пик перевозок придется на сегодня, а также на три предновогодних дня. Потому до 10 января увеличится и количество международных составов. В сообщении со странами СНГ основным спросом, по мнению специалистов ,будут пользоваться направления на Москву и Санкт-Петербург. Чтобы перевести всех желающих, по железным магистралям будут курсировать более трех десятков дополнительных международных поездов.