Под Минском пройдет Летний Кубок рыбалки

Открытый молодежный фестиваль здорового образа жизни «Летний Кубок рыбалки» пройдет 24-26 июля.

Фестиваль состоится в Смолевичском районе Минской области на берегу Дубровского водохранилища.

Участники и гости не только будут ловить рыбу, но и поучаствуют в спортивных и творческих конкурсах. В частности, жюри оценит вкусовые качества и оригинальность приготовленной ухи, пройдет фотоконкурс «17 мгновений Кубка рыбалки».

Кроме того, состоятся соревнования по мини-футболу, перетягиванию каната, пляжному волейболу и дартсу.

Фестиваль проводится уже в шестой раз, сообщает агентство «Минск-Новости».