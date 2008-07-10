В Витебске после реконструкции открывается главный роддом города

Обновлённое здание уже назвали одним из самых современных медицинских центров Северного региона страны.

На закупку только одного медицинского оборудования из местного и республиканского бюджетов потратили около 10 миллиардов рублей.

Вячеславу Базылёву 44 года. Он одним из первых появился на свет в городском роддоме, построенном еще в далёком 1964-ом. Когда узнал о том, что здание закрывают на реконструкцию, сразу же вызвался добровольцем на стройку. И вот по завершению капремонта он снова в этих светлых стенах.

Будущих мам обновлённый роддом встречает уютными палатами со всеми удобствами. Родзалы оснащены по последнему слову техники: современные инкубаторы, транспортные кювезы, сложнейшая аппаратура для наркоза. Созданы все условия и для акушеров. Теперь даже бахилы на ноги за них будет надевать автомат. Просто ставишь ногу - и обут. Но особую гордость у медиков вызывают операционные залы, сделанные по технологии "чистых комнат". На сегодняшний день в странах СНГ насчитываются лишь единицы подобных операционных.

Позаботились строители и о прилегающей территории. Теперь здесь повсюду беседки, смотровые площадки, дорожки для прогулок, цветочные клумбы и фонтан. Уже завтра обновленный роддом встретит своих первых пациенток. И то, что этот родильный дом для будущих мам пусть всего на несколько недель станет домом настоящим - его сотрудники не сомневаются.

