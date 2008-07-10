Минздрав Беларуси намерен изменить систему детского питания в школах

Поводом для подобного решения послужили рейдовые проверки пищеблоков. Всего санэпидслужба обследовала около 3000 учреждений образования. Выводы не утешительны: во многих школах устарело оборудование и технологии приготовления пищи. Специалисты обеспокоены и рационом питания детей. Сегодня менее половины учеников едят овощи, рыбу и молочные продукты. Минздрав Беларуси планирует в ближайшее время разработать программу качественного питания школьников.