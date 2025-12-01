Почему Беларусь – это пример мира и согласия? Расскажет Александр Румак в проекте «Рецепт настоящего белоруса»

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь: Поваром не работал, но с фартуком управляться могу.

Александр Румак: У нас никто не строит национальные кварталы.

Александр Румак: Беларусь – это пример мира и согласия.

– Позвольте мне поупражняться. Возле печки – и не поработаю...

– Вот наша бабка.

– Не зря мы с вами потрудились сегодня. Я думаю, что удалось.