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Почему Беларусь – это пример мира и согласия? Расскажет Александр Румак в проекте «Рецепт настоящего белоруса»

01 декабря 2025 18:13
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Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь:
Поваром не работал, но с фартуком управляться могу.

Почему Беларусь – это пример мира и согласия? Расскажет Александр Румак в проекте «Рецепт настоящего белоруса»-2

Александр Румак:
Я выстраиваю диалог государства с представителями разных конфессий. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Равный статус, равное отношение ко всем религиям. 

Александр Румак:
У нас никто не строит национальные кварталы. 

Почему Беларусь – это пример мира и согласия? Расскажет Александр Румак в проекте «Рецепт настоящего белоруса»-4

Александр Румак:
Полесье – кладезь белорусской культуры.

Александр Осенко:
Там такой своеобразный говор. 

Александр Осенко:
Белорусы – духовная нация?

Александр Румак:
Беларусь – это пример мира и согласия. 

Почему Беларусь – это пример мира и согласия? Расскажет Александр Румак в проекте «Рецепт настоящего белоруса»-6

– Позвольте мне поупражняться. Возле печки – и не поработаю... 
– Вот наша бабка. 
– Не зря мы с вами потрудились сегодня. Я думаю, что удалось.

Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 7 декабря, в 10:15 на РТР-Беларусь. 

# Александр Румак # Александр Осенко # Интервью

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