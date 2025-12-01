Почему Беларусь – это пример мира и согласия? Расскажет Александр Румак в проекте «Рецепт настоящего белоруса»

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь:
Поваром не работал, но с фартуком управляться могу.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь:
Поваром не работал, но с фартуком управляться могу.
Александр Румак:
Я выстраиваю диалог государства с представителями разных конфессий.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Равный статус, равное отношение ко всем религиям.
Александр Румак:
У нас никто не строит национальные кварталы.
Александр Румак:
Полесье – кладезь белорусской культуры.
Александр Осенко:
Там такой своеобразный говор.
Александр Осенко:
Белорусы – духовная нация?
Александр Румак:
Беларусь – это пример мира и согласия.
– Позвольте мне поупражняться. Возле печки – и не поработаю...
– Вот наша бабка.
– Не зря мы с вами потрудились сегодня. Я думаю, что удалось.
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