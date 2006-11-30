Пламя свечей станет символом памяти жертв СПИДа

16.30 по всей Беларуси 30 ноября пройдет республиканский молодежный митинг-реквием. На центральных улицах, площадях, в парках соберутся активисты БРСМ. В Минске основной площадкой акции станет внутренний дворик главного корпуса БГУ. Завершится митинг также одновременно по всей стране - минутой молчания в память обо всех умерших от СПИДа. Сегодня же стартует республиканская акция "СТОП - СПИД". По 1 декабря пройдет ряд мероприятий, которые преследуют цель - привлечь внимание молодежи к проблеме ВИЧ/СПИД. В Беларуси также организован сбор писем "Сбереги себя для жизни". Все желающие смогут поддержать ВИЧ-инфицированных, передав им свои слова поддержки с помощью почтовых ящиков, установленных активистами молодежного союза. Напомним, что Международный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря.