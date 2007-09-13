Пионеры всегда готовы!

Белорусская республиканская пионерская организация сегодня отмечает 17-летие. О начале ее работы было объявлено на слете 13 сентября 1990 года.И уже спустя четыре года в Беларуси насчитывалось около 80 тысяч пионеров. Сегодня БРПО популярна за счет программ по изучению родного края, палаточных лагерей, игры "Зарница" и всевозможных благотворительных акций. Белорусские пионеры сотрудничают с пионерами из России, Молдовы и Сирии. "Пик интереса к пионерской организации начался в 2003 году. Если в 2002 году по численности было менее 200 тысяч человек, то уже потом численность стала расти. На сегодняшний момент мы имеем численность более полумиллиона", - отметила председатель Центрального совета ОО "БРПО" Наталья Обровец.