Вандалы на деревенском погосте пойманы

В Могилёвской области задержаны преступники, промышлявшиея кражами с кладбищ.

В одном только Быховском районе осквернено более 40 могил на небольших деревенских захоронениях. Жажда наживы оказалась сильнее моральных норм.

Вандализм на кладбищах Быховщины начался ещё в апреле. За несколько месяцев в местном райотделе милиции скопилось более 40 заявлений о кражах надмогильных крестов и памятников. Воровали злоумышленники избирательно. Предпочтение отдавалось надгробиям из нержавеющей стали.

Награбленное сдавали на нелегальных точках приёма металла, предварительно распилив надгробия на части. Чтобы лишних вопросов не задавали.

Сгубила злоумышленников жадность. Кладбищенских трофеев показалось мало, поэтому начали обворовывать дачные домики. На том и погорели.

Как сообщил Дмитрий Таранов, следователь Быховского РОВД, участникам группы предъявлено обвинение. Трое из них арестованы, один находится в розыске, местонахождение которого устанавливается.

Наказание вандалов ожидает довольно суровое. Во-первых - это организованная группировка, во-вторых - могут всплыть и другие преступные факты.