Пионерия страны готовится к юбилею

Праздничные мероприятия по случаю 85-летия Всесоюзной пионерской организации стартовали в Бресте.

В торжественной линейке в мемориальном комплексе 17 мая приняли участие 20 делегаций со всех районов области. Лучшим пионерским дружинам впервые вручили сертификаты. 20 учащихся дали клятву верности идеалам пионерского движения. Все вместе возложили венки к Вечному огню Брестской крепости-герой.

В Минске же торжественная церемония принятия в пионеры пройдет сегодня. На площади Победы соберутся сводные отряды из всех областей республики и Минска, ветераны молодежного движения, представители государственных и общественных организаций.