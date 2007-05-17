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В Минске заложена алея горной сакуры

17 мая 2007 10:45
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В торжественной церемонии посадки деревьев, приуроченной к Дням Сендая, приняли участие представители Мингорисполкома, японской делегации, ветераны. Новую аллею освятили. 23 саженца японской вишни теперь будут расти в Сендайском саду возле Государственного театра Музыкальной комедии. Горная сакура - не единственный подарок гостей из страны Восходящего солнца. Хоровой коллектив из Японии вечером даст концерт, приуроченный к 35-летию установления побратимских связей между Минском и Сендаем.
# общество

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