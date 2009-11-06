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Модный дом Chanel обвиняется в плагиате

06 ноября 2009 09:51
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Знаменитый модный дом вновь фигурирует в судебном разбирательстве по нарушению авторских прав, однако на этот раз в качестве ответчика.

Неизвестная компания под названием «Мир трикотажа» обвиняет французскую марку в плагиате и подделывании ее продукции.
 
Слушание прошло в четверг, 5 ноября, в Торговом суде Парижа. Речь идет о деле четырехлетней давности. Как утверждает истец, владелица фирмы «Мир трикотажа» Кармен Колль, в 2005 году дом Chanel в нарушение всех договоренностей порвал с ней контракт, а затем использовал в коммерческих целях одну из разработанных фирмой моделей одежды. Сама Колль узнала об этом случайно, когда увидела знакомый мотив в витрине магазина в Токио, сообщает newsru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

# общество

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