Картофель и морковь у нас не пропадут

В столице отмечается повышенный спрос на овощи и фрукты. Поэтому уже второй год объемы заготовок на зиму в Минске бьют все рекорды. Чем больше продукции в закромах, тем меньше цены в магазинах.

В прошлом году овощей, фруктов, мяса и сыра заготовили как никогда много. Опасения, раскупят ли минчане запасы, не оправдались. В закромах в середине июня практически пусто.

По-прежнему популярен картофель. Его заготавливают свыше 25 тысяч тонн. Среди других овощей наиболее востребованы морковь и капуста. Заготовить запасы на зиму - сегодня не проблема. Другое дело сохранить их до весны.

На технические перевооружение комбинатов выделено два миллиарда рублей. Все работы должны быть закончены к середине сентября, когда начнется сезон заготовки овощей.

Комбинатам необходимо развивать и товаропроводящую сеть. Овощной продукцией в городе торгуют в 519 магазинах и на 20 рынках. Однако специализированных овощных магазинов в столице практически не осталось.