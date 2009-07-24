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24 июля синоптики прогнозируют в Минске потоп

24 июля 2009 10:51
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В зоне большой воды могут оказаться некоторые участки столицы. Это – площадь Победы, перекрестки Червякова и Каховской, проспекта Независимости и улицы Ленина, район площади Богушевича и 2-го переулка Розы Люксембург, улица Янки Купалы, пересечение Железнодорожной и Уманской, проспект Победителей в районе Дворца спорта, участок от улицы Ленина до Ульяновской, от Орловской до Тимошенко, улица Интернациональная в районе дома №20. ГАИ рекомендует водителям исключить данные участки улично-дорожной сети из своего маршрута.
# общество # Природные катаклизмы # Потоп в Минске

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