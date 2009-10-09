Переписчики придут в дома уже сегодня

В этот раз для уточнения удобной даты и времени проведения опроса. Сама перепись пройдет с 14 по 24 октября.Если гражданин не может ответить на вопросы дома, для этого предусмотрены стационарные участки. Их адрес можно узнать у переписчика. В основном они расположатся в школах, ЖЭСах, общежитиях, библиотеках. По всем интересующим вопросам также можно обратиться на горячие линии. Они организованы в Национальном статистическом комитете Беларуси и главном статистическом управлении Минска.