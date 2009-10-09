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В Минске с пятницы до понедельника возможны перебои с водой

09 октября 2009 06:36
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Это касается жителей района строительства новой ветки метрополитена от станции «Институт культуры» до станции «Петровщина».В списке – улицы Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Прилукская, Лермонтова, Щорса, Коржа, Грушевская, Разинская, Харьковская, Кальварийская, Короля, Романовская Слобода и площадь Независимости. В домах и квартирах по этим адресам возможно понижение давления и ухудшение качества воды, ее отсутствие на верхних этажах жилых домов. Перебои объясняются выносом сети водопровода из зоны строительства новой станции метро «Грушевская».
# общество

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