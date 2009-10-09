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Дни Минской области пройдут в Москве

09 октября 2009 06:34
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В российской столице организуют культурные и спортивные мероприятия, обсудят вопросы сотрудничества, представят туристический потенциал Минщины и работы белорусских мастеров народного творчества на выставках.Пройдет и ярмарка-распродажа товаров народного потребления. Продукция предприятий столичного региона пользуется широким спросом у москвичей. Это и молочные продукты, консервы, товары легкой промышленности. В Миноблисполкоме отмечают, что Москва – важный торгово-экономический партнёр Минщины. В прошлом году товарооборот между сторонами достиг почти четырехсот миллионов долларов.
# Экономика # общество

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