Заслуженный тренер и деятель физической культуры БССР Георгий Рабиль отмечает 80-летие

Продолжатель славных традиций подготовки культурно-спортивных мероприятий в нашей стране и за рубежом. Знаменитая ваза в его постановке является неотъемлемым атрибутом многих крупных торжеств.

Один из старейших работников университета физической культуры не смотря на солидный возраст, находится в отличной спортивной форме. С 1953 года Георгий Борисович является ведущим преподавателем кафедры гимнастики. За время работы тренером сборной команды Беларуси им подготовлены 15 мастеров спорта. А в 1973 Георгию Рабилю присвоено звание заслуженного тренера БССР.

Родился Георгий Рабиль в семье музыкантов и с детства увлекался музыкой. Но вскоре началась война, и о скрипке пришлось забыть. Сначала была эвакуация, затем работа на заводе. А после окончания Великой Отечественной, Георгий Борисович решил осуществить давнюю мечту – поступить в мореходное училище. Но опоздал с документами. Волей судьбы он попал в Оренбургский техникум физической культуры и влюбился в гимнастику, которая полностью изменила его жизнь.

Георгий Рабиль также опытный режиссер-постановщик массовых гимнастических выступлений. После окончания техникума он попал в тогда ещё Белорусский институт физкультуры к талантливому педагогу и автору знаменитой гимнастической вазы Александру Губанову. Переняв опыт и придав новый облик спортивной конструкции, Георгий Борисович стал продолжателем дела своего наставника. За многолетний период работы довелось побывать во Вьетнаме, Сирии, Каире и еще целом ряде стран, где он помогал в организации физкультурно-спортивной работы.

Имя Георгия Рабиля, как постановщика массовых спортивных мероприятий, зазвучало после участия в подготовке финала открытия 22 летних Олимпийских игр в Москве. Затем были игры Доброй воли, Всемирные игры, Средиземноморские, Азиатские, Африканские и многие другие. Свои варианты знаменитой вазы пытались создать постановщики из более чем 20 стран мира, не считая СНГ. Однако идеальный образ смогли донести лишь Александр Губанов и, в последствии, Георгий Рабиль.