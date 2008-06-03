Минское метро увеличивает число кассиров на станции "Купаловская"

Это связано с закрытием "Октябрьской". В вестибюле метро со стороны универсама "Центральный" будут дополнительно установлены 2 кабинки для продажи проездных билетов. Напомним, "Октябрьская" закроется на реконструкцию 9 июня. Старые три ленты эскалатора заменят на новые четыре. Завершить ремонтные работы намечено к 1 сентября. Станция "Купаловская" будет работать в обычном режиме. Попасть в метро можно будет как со стороны универсама "Центральный", так и со стороны Купаловского театра. Кроме того, будут сняты лимиты на количество поездок в метро по пластиковым проездным.