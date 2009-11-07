Пассажиры аварийного аэробуса вылетели в Москву

Лайнер, совершивший аварийную посадку в минском аэропорту, следовал по маршруту Форли – московское «Домодедово». На борту находились 128 пассажиров и 5 членов экипажа.

7 ноября службы Национального аэропорта «Минск» в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм, оперативность и слаженность работы.

В 13 часов 52 минуты аэробус А-319 итальянской авиакомпании «Винджет» совершил аварийную посадку в нашем аэропорту. Лайнер следовал по маршруту Форли – московское «Домодедово». На борту находились 128 пассажиров и 5 членов экипажа. В полете треснуло лобовое стекло кабины пилотов, и экипаж принял решение о вынужденной посадке под Минском.

Приземление прошло успешно. Все пассажиры – 10 итальянцев, остальные граждане России – и экипаж самолета были размещены в транзитном зале аэровокзала. Им предоставили горячее питание.

Марат Молочко, сменный начальник производства Национального аэропорта «Минск»:

Граждане России желают выйти и поехать или по железной дороге, или к своим родственникам здесь, или по другим маршрутам, в частности, некоторые летят в Ригу или другие города. Поэтому мы даем добро, пожалуйста, пройдите таможенный контроль и дальше следуйте, как вы пожелаете. Итальянцы должны иметь транзитную визу, поэтому они должны ее купить и продолжить этот полет или же ждать самолет, который за ними прилетит.

Этим вечером пассажиры аварийного лайнера вылетели в Москву самолетом «Белавиа». Из 128 только двое отправились на железнодорожный вокзал, один остановился у родственников.