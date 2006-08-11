Парк Победы скоро будет не узнать

Столичные архитекторы работают над планом реконструкции зеленой зоны. В мастерской ландшафтной архитектуры и дизайна уже около года идет работа над проектом по благоустройству парка Победы. Здесь на берегу озера светильники в виде факелов, символизирующие передачу эстафеты от старшего поколения младшему, украсят набережную Победителей.

От центрального входа пройдут аллеи Памяти и Славы. А центром композиции станет фонтан <Победа> со скульптурой в виде улетающих птиц, олицетворяющих души погибших воинов. В парке разместится историко-туристический комплекс в этническом стиле с музеем старобелорусской архитектуры. Запланирована и памятная роща, где высокие гости Беларуси смогут посадить свое дерево.

Уже зимой предполагается осуществить чистку акватории Комсомольского озера. Будет реконструирована и пляжная зона. При нормальном финансировании новый облик Комсомольское озеро обретет уже к 2008 году.