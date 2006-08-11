Нетрезвых водителей выведут на чистую воду

11 августа на восточном въезде в столице дежурил наркоавтобус с наркологом и спецприбором на борту. Такие рейды минская ГАИ проводит регулярно.По статистике, больше всего нетрезвых водителей встречается в понедельник, после выходных. В прошлый понедельник из 50 автовладельцев шестеро оказались пьяными.

Если показания специального прибора окажутся не в пользу водителя, его отвезут в наркологический диспансер. А машину ждет штраф-стоянка. Сейчас за подобное нарушение автовладельцев лишают прав. Но не исключено, что в скором времени нетрезвым водителям придется нести и уголовную ответственность.