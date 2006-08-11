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Лес валят одни "старики"

11 августа 2006 14:27
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Более 40 человек принимают участие в стартовавшем 11 августа областном соревновании по валке леса в Малорите. На первом этапе за короткое время, соблюдая все технологические требования, участники должны срубить дерево.Особое внимание уделяется соблюдению техники безопасности. Второй этап состоится в городском парке районного центра. Там лесорубы будут соревноваться в точной и комбинированной обрезке сучьев и художественной резьбе. Победителей областных соревнований ожидают призы и ценные подарки.
# общество

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