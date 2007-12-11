Озвучена причина крушения вертолета в Гомеле

Сегодня озвучены официальные результаты расследования аварии вертолета в Гомеле. Причина крушения тренировочного АК-1 - отказ двигателя. Напомним, 16 октября вертолет, принадлежащий объединению "Гомельхимсервис", упал с высоты 300 метров во время учебно-тренировочных полетов. Между тем, окончательные выводы пока делать рано, - заявляют специалисты. Для полного выяснения причин аварии требуется информация со стороны изготовителя вертолета, которым является украинское предприятие.