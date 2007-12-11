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Озвучена причина крушения вертолета в Гомеле

11 декабря 2007 19:47
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Сегодня озвучены официальные результаты расследования аварии вертолета в Гомеле. Причина крушения тренировочного АК-1 - отказ двигателя. Напомним, 16 октября вертолет, принадлежащий объединению "Гомельхимсервис", упал с высоты 300 метров во время учебно-тренировочных полетов. Между тем, окончательные выводы пока делать рано, - заявляют специалисты. Для полного выяснения причин аварии требуется информация со стороны изготовителя вертолета, которым является украинское предприятие.
# общество

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