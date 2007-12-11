Новые технологии в работе скорой помощи

Реанимобили, отныне, будут приезжать быстрее. Теперь кареты скорой помощи оборудованы спутниковой навигационной системой. Космическая связь поможет сэкономить драгоценные секунды.

Старшим врачом 9 подстанции и врачом реанимационной бригады по совместительству Александр Мороз работает не первый год. За это время всякое видел. Случалось вытаскивать людей буквально с того света, и встречаться со смертью. О том, что секунды имеют значение, знает не понаслышке. Оттого обидно, что драгоценное время, которое может стоить кому-то жизни, теряется в дороге.

Дорожно-транспортные происшествия, внезапные кровотечения, огнестрельные или ножевые ранения... При экстренных и неотложных вызовах новая навигационная система позволяет отслеживать скорость и движение "скорой". Это значит, что если поступил вызов, скажем, с улицы Есенина. Диспетчеры могут увидеть на дисплее находящийся неподалеку реанимобиль и послать ему сигнал. Спутник поможет врачам приехать к больному быстрее.

Технологические новинки работу бригад скорой помощи, несомненно, ускорили. И пусть навигационной системой пока оборудованы всего четыре реанимобиля, связь с "космосом" спасет гораздо больше жизней.