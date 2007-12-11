В Минске перекрыт очередной канал торговли людьми

В МВД республики заявляют о пресечении еще одной попытки наладить канал торговли людьми.

С начала года в стране было перекрыто 96 случаев вывоза "живого товара" в 12 стран мира. Сегодня на железнодорожном вокзале столицы задержана гражданка Беларуси, жительница Логойска. Она пыталась отправить за рубеж двух соотечественниц.

Торговцы "живым товаром" пытаются найти более изощренные формы для своего преступного бизнеса. Часто конспирируются под брачные и модельные агентства. Однако государство строго контролирует эти виды деятельности. Президентом страны недавно утверждена госпрограмма противодействия торговле людьми. Она направлена не только на предупреждение социально опасных явлений, но и на реабилитацию жертв подобных преступлений.