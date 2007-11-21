Ожидающих "конца Света" едут спасать родственники

Родственники некоторых белорусов, ожидающих "конца Света" в Пензенской области, поехали их спасать. Сегодня в Россию отправилась жительница Кобринского района.

Добровольные заложники подземелья по-прежнему не идут на контакт.

Все попытки пензенских властей и духовенства уговорить группу сектантов покинуть пещерное подземелье пока безрезультатны. К разрешению трагической ситуации подходят крайне осторожно. Вокруг подземного убежища выставлена охрана. Посторонние люди не допускаются. Присутствие журналистов тоже ограничено.

Затворники психологически неустойчивы и реакция их может быть непредсказуемой, - так говорят психологи. И приветствуют общение с близкими родственниками. Это не дает потерять сектантам с внешним миром. Люди в подземелье подвергаются взаимному психологическому воздействию. На таком фоне всякие возникающие внутренние сомнения и желание выйти в открытый мир, в человеке просто подавляются.

Екатерина Вабищевич не выдержала, сегодня тоже оставила свой дом и поехала в Россию. Ранее еще несколько белорусских граждан направились туда же, попытаться образумить своих родственников. Надеются, что удастся вывести из пещеры хотя бы детей. В пещерах находятся её сын, невестка и двое несовершеннолетних внуков. Женщина намерена уговорить их выйти из заточения. Вместе с ней выехал и житель Бреста, чей родственник также находится в землянке.

Как ранее сообщалось, лидера сектантов Петра Кузнецова, который находится сейчас на психиатрическом обследовании, подготавливают для переговоров со своими последователями. По информации врачей-психиатров, результаты курса лечения дают основания полагать, что он сможет адекватно провести переговоры.

Пока речь идет о выводе четырех детей.