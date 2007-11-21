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Постоянные тренировки и совершенствование профессиональных навыков

21 ноября 2007 14:00
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Учебная ситуация: 9 пожарных расчетов и более 50 сотрудников МЧС возле брестских высоток. Здесь тушили пожар на самом последнем двадцатом этаже. Задача спасателей - в считанные минуты локализовать огонь. Таким образом в областном центре сегодня отработали навыки проведения спасательных работ и ликвидации пожаров в здании повышенной этажности. Оценка судей по окончании областных учений, 10 баллов с примечанием "Постоянные тренировки и совершенствование профессиональных навыков".
# общество

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