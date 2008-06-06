Отныне в документах обязательной станет буква "Ё"

К этому всех юристов призвал Минюст. Но если с документами и оформлением сделок этот вопрос уладить будет не сложно, то как исправить алфавитные недоразумения в судьбах людей?

Однажды буква "Ё" чуть не сорвала отпуск Ирины Королёвой. По паспорту она-то – Королева. Две маленькие точки, а точнее их отсутствие, чуть не поставили крест на загранпоездке. Паспорт родной сестры. Здесь все точки на своих местах. Получается, что по документам Светлана и Ирина – вовсе не кровинки. Одна – Королёва, а вторая – Королева. Ирина Игоревна сама опытный нотариус и знает юридическую грамматику. В этом деле – во внимание берется каждая буковка.

Наряду с временем "Ч" наступает время "Ё". Министерство юстиции вернуло несправедливо забытую букву в нотариальные документы. Впредь – все Фёдоры останутся Фёдорами, а Ёлкины – Ёлкиными. В Министерстве юстиции права новой буквы закона закрепили постановлением. Там написано: в нотариально заверенных документах, удостоверяющих личность гражданина при написании фамилии, имени и отчества, должна фигурировать "ё", так же как в паспорте.

Если в паспортах "ё" реабилитировали, то в алфавите ее никто не отменял. Иногда, букву с двумя точками иногда просто посылают на три буквы. На клавиатуре ей место – в самом углу. А на кнопках некоторых мобильных "ё" нет вообще. А Мария Петровна Карпович – кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики БГУ, говорит уважать "ё" надо. Есть слова, который при замене на "е" мгновенно меняют смысл. Например: совершённый и совершенный, слёз и слез, нёбо и небо, осёл и осел.

Кстати, в далеком Ульяновске в 2001 году на родине отца буквы "ё" Михаила Карамзина поставили единственный в мире памятник букве с двумя точками. У "е" с прической – весьма кучерявая история – ее забывали и снова вспоминали – вот у седьмой буквы алфавита очередной триумф - "ё" в законе и точки.

