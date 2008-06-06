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В кинотеатре Беларусь завершаются строительные работы

06 июня 2008 13:40
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Первых зрителей он примет уже этим летом. Крупнейший по числу залов кинотеатр – уникальный объект для нашей страны. Под зданием установлены специальные виброизоляционные опоры, так как прямо под кинотеатром проходит линия метро. В "Беларуси" будет пять залов, одновременно он сможет принять более тысячи человек. Работы ведутся сейчас в две смены и без выходных. Однако первый киносеанс состоится здесь не раньше второй половины июля. Напомним, что сдать объект строители планировали к дню независимости – на шесть месяцев раньше нормативного срока.
# общество

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