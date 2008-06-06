Прямой эфир

Канал СТВ подводит итоги телемарафона "Здоровое детство"

06 июня 2008 13:41
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Сегодня в рамках акции наши ведущие передали детскому дому №2 новый велотренажер, а так же спортоборудование, обувь и одежду. Напомним, марафон прошел 1 июня и был посвящен Дню защиты детей. Весь день в прямом эфире участники проекта "Здоровое детство" давали советы, делились опытом и секретами воспитания здорового и счастливого ребенка. Одна из целей телемарафона – помочь воспитанникам детского дома номер два, над которым СТВ шефствует уже не первый год. И в ближайшее время на счет учреждения будут перечислены средства, собранные с помощью проекта.
# общество

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