Канал СТВ подводит итоги телемарафона "Здоровое детство"

Сегодня в рамках акции наши ведущие передали детскому дому №2 новый велотренажер, а так же спортоборудование, обувь и одежду. Напомним, марафон прошел 1 июня и был посвящен Дню защиты детей. Весь день в прямом эфире участники проекта "Здоровое детство" давали советы, делились опытом и секретами воспитания здорового и счастливого ребенка. Одна из целей телемарафона – помочь воспитанникам детского дома номер два, над которым СТВ шефствует уже не первый год. И в ближайшее время на счет учреждения будут перечислены средства, собранные с помощью проекта.