Отец стрелял в сына

Выстрел из охотничьего ружья прогремел деревне Волчец накануне вечером.До этого 39-летний мужчина распивал спиртное. Его сын - десятиклассник - пытался уговорить отца прекратить возлияния. Вместо ответа родитель зарядил ружьё дробью и дал залп в сторону подростка.

Стрелок арестован прибывшим нарядом милиции. Уголовное дело возбуждено по статье "Угроза убийством". Подозреваемого ожидает штраф или полгода ареста.

Столь мягкое отношение правосудия объясняется просто: подозреваемый к уголовной ответственности раньше не привлекался и ранение сыну причинил несерьёзное.