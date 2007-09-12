От стрижки до ремонта автомобиля

На организацию бытового обслуживания на селе в этом году будет направлено 21 млрд. рублей. Из них 12,5 млрд. пойдет на оснащение комплексно-приемных пунктов в агрогородках.

Сейчас в республике около 2 тысяч пунктов бытового обслуживания на селе. И с каждым годом увеличивается и их количество, и ассортимент услуг.

59 комплексно-приемных пунктов построят в Беларуси в этом году, еще 192 отремонтируют. Таким образом, жизнь многих сельчан приблизится к городской.



:В комплексно-приемной пункте "Радужный" деревни "Крупица" у Ларисы Шабуни сразу 3 должности: швея, кассир и приемщица заказов. Последние две, говорит, - для заработка, первая - для души.

"Радужный" заменяет городской дом быта жителям 16 деревень. Кто-то обувь идет ремонтировать, а кто-то одежду в химчистку сдать. Все 11 социальных стандартов здесь выполняют в срок и качественно. Особенно востребованы парикмахерские услуги. Мастер стрижек и причесок работает строго по графику: два раза в неделю.

Сегодня в Беларуси более тысячи семисот комплексно-приемных пунктов. И с каждым годом их количество увеличивается. Если стрижкой и химчисткой одежды сельчан уже не удивишь, то ремонт автомобилей и жилья для них -новинка. Еще одно ноу-хау - клининговые услуги. Пока прижились только в Гродненской области. Это услуги по ведению домашнего хозяйства. Уборка квартир востребована.

Если разнообразием услуг сельчане не обижены, то кадровый вопрос по-прежнему актуален.