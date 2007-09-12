Чем меньше фреона, тем больше озона

В Беларуси до 2030 года из обращения будет выведено озоноразрушающее вещество фреон R-22. Об этом сообщили в Минприроды нашей страны.

Ввоз этого вещества на территорию республики будет прекращен. Таким образом, Беларусь полностью выполняет условия Монреальского протокола, согласно которому республика обязалась сократить и полностью отказаться от использования озоноразрушающих веществ в промышленности.

Только за последние два года использование фреона сократилось на треть. Благодаря замене оборудования, при выпуске холодильников сейчас используются менее вредные для окружающей среды вещества.

Напомним, фреон R-22 оказывает негативное воздействие на озоновый слой. К примеру, одна тонна выбросов его в атмосферу равноценна десяткам тысяч тонн углекислого газа.