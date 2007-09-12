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Столичным дорогам - новую "одежду"

12 сентября 2007 16:58
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Минские дорожники готовят Программу капитального ремонта проезжей части на ближайшие два года.

В планах обновления - 400 улиц (6 млн. миллионов квадратных метров дорожного полотна). Это половина от общей площади проезжей части в Минске.

Реализация этого проекта обойдется  городу в 460 миллиардов белорусских рублей. Цифра солидная, но ведь и материалов понадобится немало. Только  асфальтобетона - более 1,5 миллионов тонн. Для сравнения: единственный в Минске завод по выпуску асфальтобетонной смеси производит лишь 250 тысяч тонн асфальта в год. Дорожники говорят - придется создавать дополнительные мощности. Проработываются и возможности строительства завода по переработке асфальтобетонных смесей.

Ремонт дорог для городских властей уже сегодня - одна из главных забот. В этом году 155 тысяч метров квадратных асфальтного полотна минские  дорожники обновили по капитальному ремонту. Еще 230 тысяч - по текущему 

Новый вид обрела улица Янки Купалы, два проспекта Независимости и Победителей. Еще несколько столичных магистралей - в работе. Например, улицы Козлова и Маяковского.

Отдельные проекты - реконструкция моста через реку Лошицу и       сооружение развязки на пересечении улиц Денисовской и Маяковского. Все это до 2010 годы. К этому же времени планируется закончить реконструкцию проспекта Дзержинского. Здесь появится сразу три новых развязки, одна из которых трехуровневая. Всего же в городе планируется строительство пятнадцати транспортных развязок.   

Появятся и новые магистрали. Проспект Любимова от проспекта Дзержинского  продлится до улицы Семашко. Это строительство уже началось. Стоимость - 28 миллиардов белорусских рублей. В недалеком будущем проложат отрезок магистрали, который будет играть роль дублера проспекта Дзержинского во время прокладки метро - проспект газеты Правда продлится от улицы Алибегова до улицы Гурского. На это нужно еще 26 миллиардов.

Полным ходом идут работы по сооружению Первого городского транпортного кольца. В первую очередь - от проспекта Машерова до улицы Кальварийской с  путепроводом через железнодорожные пути дорожники планируют открыть в этом году. Дальше - реконструкция моста на улице Кальварийской.

Столичные водители уже почти разуверились в том, что дороги в городе будут ровными. Исправить ситуацию минские дорожники планируют в ближайшие два года.

# общество

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