Столичным дорогам - новую "одежду"

Минские дорожники готовят Программу капитального ремонта проезжей части на ближайшие два года.

В планах обновления - 400 улиц (6 млн. миллионов квадратных метров дорожного полотна). Это половина от общей площади проезжей части в Минске.

Реализация этого проекта обойдется городу в 460 миллиардов белорусских рублей. Цифра солидная, но ведь и материалов понадобится немало. Только асфальтобетона - более 1,5 миллионов тонн. Для сравнения: единственный в Минске завод по выпуску асфальтобетонной смеси производит лишь 250 тысяч тонн асфальта в год. Дорожники говорят - придется создавать дополнительные мощности. Проработываются и возможности строительства завода по переработке асфальтобетонных смесей.

Ремонт дорог для городских властей уже сегодня - одна из главных забот. В этом году 155 тысяч метров квадратных асфальтного полотна минские дорожники обновили по капитальному ремонту. Еще 230 тысяч - по текущему

Новый вид обрела улица Янки Купалы, два проспекта Независимости и Победителей. Еще несколько столичных магистралей - в работе. Например, улицы Козлова и Маяковского.

Отдельные проекты - реконструкция моста через реку Лошицу и сооружение развязки на пересечении улиц Денисовской и Маяковского. Все это до 2010 годы. К этому же времени планируется закончить реконструкцию проспекта Дзержинского. Здесь появится сразу три новых развязки, одна из которых трехуровневая. Всего же в городе планируется строительство пятнадцати транспортных развязок.

Появятся и новые магистрали. Проспект Любимова от проспекта Дзержинского продлится до улицы Семашко. Это строительство уже началось. Стоимость - 28 миллиардов белорусских рублей. В недалеком будущем проложат отрезок магистрали, который будет играть роль дублера проспекта Дзержинского во время прокладки метро - проспект газеты Правда продлится от улицы Алибегова до улицы Гурского. На это нужно еще 26 миллиардов.

Полным ходом идут работы по сооружению Первого городского транпортного кольца. В первую очередь - от проспекта Машерова до улицы Кальварийской с путепроводом через железнодорожные пути дорожники планируют открыть в этом году. Дальше - реконструкция моста на улице Кальварийской.

Столичные водители уже почти разуверились в том, что дороги в городе будут ровными. Исправить ситуацию минские дорожники планируют в ближайшие два года.