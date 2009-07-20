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Организатор байк-фестиваля: Я - Питбуль

20 июля 2009 17:20
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В гостях у «Недели» организатор байк-фестиваля «Минск-2009».

Дмитрий Степаненко рассказал о байк-фестивале, на котором Александр Лукашенко прокатился на «Харлее».

байк фестиваль
# общество

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