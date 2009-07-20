Организатор байк-фестиваля: Я - Питбуль

Дмитрий Степаненко рассказал о байк-фестивале, на котором Александр Лукашенко прокатился на «Харлее».
В знаменитой экспедиции участвовало трое американских астронавтов: Нил Армстронг, Эдвард Олдрин и Майкл Коллинз.
Уже определено 63 участка, которые передадут нуждающимся семьям под одноквартирные жилые дома.
Не только посмотреть, но и поучаствовать на шоу приехал Президент. (ФОТО)
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