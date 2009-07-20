Многодетным семьям в Минске до 15 августа предоставят участки для строительства жилья

Уже определено 63 участка, которые передадут нуждающимся семьям под одноквартирные жилые дома.

Перечни с подробным описанием наделов вскоре передадут администрациям районов. После предложения семье на принятие решения отводится 10 календарных дней, затем будет оформляться документация. Желающим стоит поторопиться, так как обращений граждан много.

Право на получение земельного участка имеют многодетные семьи-очередники, у которых трое и более детей в возрасте до 23 лет, не вступивших в брак и проживающих совместно с родителями, включая студентов и призывников. В Минске на учете нуждающихся две тысячи семьсот многодетных семей. Большинство направлено на строительство квартир в многоквартирных жилых домах.