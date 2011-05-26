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Опрос. Как подростки могут заработать летом на карманные расходы

26 мая 2011 17:35
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Идеи минчан мы узнали в нашем традиционно опросе.Корреспонденты программы «Столичные подробности» узнали у минчан, как подростки могут заработать летом на карманные расходы.
# общество # Опрос минчан

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