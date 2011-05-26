Опрос. Как подростки могут заработать летом на карманные расходы

Выставка открылась в Музее истории Минска. Более 100 черно-белых снимков фотограф Вадим Качан посвятил родному городу и его жителям.
Извилистый путь пройдет через жилой район Лошица до Больницы скорой помощи, дальше мини-магистраль направится в Московский район и оттуда по всем районам города.
Они признаны виновным в организации массовых беспорядков 19 декабря 2010 года. Дмитрий Усс был взят под стражу в зале суда.
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