Опрос. Как минчане предлагают сохранять природу

ФК «Барселона» направилась в гостиницу прямо с летного поля Национального аэропорта «Минск»

Рейс, на котором прилетели испанские футболисты, задержался на час. Все это время в здании аэропорта их ожидали около 200 болельщиков, а также журналисты и фотографы.