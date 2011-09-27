Опрос. Как минчане предлагают сохранять природу

Что такое рентный договор и как получить материальную помощь? На вопросы минчан ответит прямая линия заместителя председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
Соответствующая Декларация подписана в немецком Фридрихсхафене.
Рейс, на котором прилетели испанские футболисты, задержался на час. Все это время в здании аэропорта их ожидали около 200 болельщиков, а также журналисты и фотографы.
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