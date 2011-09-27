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Опрос. Как минчане предлагают сохранять природу

27 сентября 2011 19:05
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Экология стала темой традиционного опроса программы «Столичные подробности».Сегодня корреспонденты узнали у минчан, как те предлагают сохранять природу.
# общество # Опрос минчан

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