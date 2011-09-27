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Полоцк стал первым белорусским городом, который присоединился к Пакту мэров

27 сентября 2011 13:37
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Соответствующая Декларация подписана в немецком Фридрихсхафене.

Таким образом, Полоцк стал первым белорусским городом, который принял на себя обязательства по реализации стратегии, известной как «20-20-20». Её цель – на 20% сократить выбросы углекислого газа, увеличить долю использования альтернативных источников и повысить энергоэффективность к 2020 году.

Присоединение к Пакту мэров откроет Полоцку доступ к инновационным технологиям энергосбережения и поможет наладить партнерские связи с другими участниками договора.

Всего документ подписали более двух тысячи городов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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