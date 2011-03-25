Опрос. Где, по мнению минчан, не хватает стоянок

Дикуша и Маргоша уже полюбились минчанам. Дружелюбные игольчатые с удовольствием позируют на камеры.
В нее вошли живописные композиции молодого белорусского художника Василия Зенько, изображающие представителей фауны.
Коллегия Мингорсуда не удовлетворила жалобу и постановила приговор суда первой инстанции оставить без изменений.
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