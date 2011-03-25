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Опрос. Где, по мнению минчан, не хватает стоянок

25 марта 2011 13:55
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Минчане поделились мнением, где не хватает стоянок. Эта тема волнует всех автомобилистов.Корреспонденты программы «Столичные подробности» выяснили, где, по мнению минчан, не хватает стоянок.
# общество # Опрос минчан

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