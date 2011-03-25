Кассационная жалоба по делу участника беспорядков 19 декабря Василия Парфенкова отклонена

Коллегия Мингорсуда не удовлетворила жалобу и постановила приговор суда первой инстанции оставить без изменений.

Напомним, 17 февраля суд Фрунзенского района Минска приговорил Василия Парфенкова к 4 годам колонии строгого режима. Он участвовал в массовых беспорядках в Минске 19 декабря 2010 года в составе группы лиц.

Для Парфенкова это уже не первый процесс. В марте 2005 он был осужден по статье «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества», а через два года условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы.

В суде сегодня присутствовали наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ, приглашенные белорусской стороной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Участник беспорядков в Минске 19 декабря приговорен к 4 годам колонии строгого режима