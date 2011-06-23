Опрос. Что для минчан значит дата 22 июня

В Брестской крепости накануне поздно вечером завершились мероприятия, посвященные 70-й годовщине начала самой страшной войны в истории человечества. Ближе к ночи на территории легендарной цитадели состоялся концерт-реквием мастеров искусств Беларуси и России.
Уровень пожарной опасности в белорусских лесах снижен. Долгожданное облегчение принесли прошедшие дожди.
Белорусский международный медиафорум продолжает работу в Минске.
22 сентября 2026 20:06
22 сентября 2026 20:04
22 сентября 2026 18:37
22 сентября 2026 18:15
22 сентября 2026 18:08
22 сентября 2026 17:59
22 сентября 2026 17:57
22 сентября 2026 17:54