Опрос. Что для минчан значит дата 22 июня

Лукашенко: Нас уже обвиняют в том, что мы войну развязали

В Брестской крепости накануне поздно вечером завершились мероприятия, посвященные 70-й годовщине начала самой страшной войны в истории человечества. Ближе к ночи на территории легендарной цитадели состоялся концерт-реквием мастеров искусств Беларуси и России.