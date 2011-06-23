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Опрос. Что для минчан значит дата 22 июня

23 июня 2011 10:12
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».Корреспонденты спросили у минчан: что для каждого из них значит дата 22 июня.
# общество # Опрос минчан

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