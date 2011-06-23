Лукашенко: Нас уже обвиняют в том, что мы войну развязали

В Брестской крепости накануне поздно вечером завершились мероприятия, посвященные 70-й годовщине начала самой страшной войны в истории человечества. Ближе к ночи на территории легендарной цитадели состоялся концерт-реквием мастеров искусств Беларуси и России.

Глава государства прибыл к Тереспольским воротам. Это место символичное — здесь шли ожесточенные бои самых первых минут войны. И именно здесь возникла идея установить монумент в честь подвига пограничников. Идея была поддержана на высшем уровне.

К монументу уже легли сотни венков и цветов. Первым — от главы государства. Почтить память тех, кто отдал свои жизни за мирное небо, пришли ветераны, главы погранведомств стран СНГ. Еще одна красивая церемония — вручение боевых знамен воинским частям органов погранслужбы.

Российские журналисты, которые в Беларуси уже с 30-м пресс-туром, поинтересовались что такое для президента Лукашенко память.

Александр Лукашенко:

Это великое достояние в последнее время. И то, что это действительно наше достояние, чем мы должны гордиться, у нас потихоньку пытаются отнять. Нас уже обвиняют в том, что мы войну развязали. А я ещё 15 лет назад, когда мальчишкой стал президентом, предупреждал о том, что мы к этому идём. Кто сегодня сомневается в том, что это хотят предать забвению и отнять у нас эту Победу — наше великое достояние советского народа? Сегодня никто в этом не сомневается. Мы отдать это не должны!

В Свято-Николаевской гарнизонной церкви были зажжены свечи в память погибших. И все это предварило грандиозных концерт с участием звезд мировой эстрады. Выйдя к микрофону, Александр Лукашенко заметил — путь к Великой Победе начинался именно с Брестской крепости, и Беларусь не покорилась захватчикам.

70 лет с момента начала войны — фактически, жизнь человека. Ряды тех, кто видел все своими глазами, редеют. И скорбно, подчеркнул президент, что стирается память и насаждается новая мораль.

Александр Лукашенко:

В ряде государств целенаправленно и осознанно вытравливается историческая правда. В умы молодежи вдалбливаются совершенно превратные понятия о добре и зле. Вряд ли думали сражавшиеся в катакомбах защитники Брестской крепости о том, что кто-то поставит советского солдата ставят на одну доску с фашистами, что над ним будут устраивать показательные суды. А ведь именно такое происходит сегодня в некоторых суперцивилизованных и охваченных демократией странах.

Здесь, на священной Брестской земле, которая первой приняла на себя удар фашистской армады, особенно явно чувствуешь послание из прошлого. Его суть — в призыве истинного антифашиста Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бдительны!». Не допустите возрождения нацизма, ксенофобии, расовой и религиозной нетерпимости, повторения ужасов войны. Этот наказ мы обязаны передать нашим потомкам.

Брестской крепости Александр Лукашенко передал в дар меч от мастеров города Златоуста — символ победы и несгибаемого духа. Пожелал ветеранам доброго здравия и к этим словам присоединились артисты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Завершилось все глубоко за полночь. И небо над крепостью осветили сотни залпов салюта.