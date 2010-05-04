Обама продлил санкции против Сирии на год

Президент США Барак Обама продлил на год санкции против Сирии.

Об этом было объявлено 4 мая в коммюнике для Конгресса.

В документе подчеркивается, что Сирия продолжает поддерживать террористические режимы, а также работает над получением оружия массового поражения. Согласно заявлению Обамы, действия Сирии угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

Обама добавил, что правительство Сирии поддерживает международные преступные группы, способствуя, в частности, проникновению террористов-самоубийц и специально обученных боевиков в Ирак.

13 апреля 2010 года появилась информация о том, что Дамаск поставлял ракетные комплексы «Скад» экстремистскому движению «Хизбала». В ответ США отменили отправку своего посла в Сирию и потребовали от Дамаска объяснений.

Ранее Тель-Авив предупредил президента Сирии Башара Асада о том, что, если сирийские ракеты «Скад» будут использованы боевиками «Хизбаллы» для ударов по израильской территории, армия Израиля «вернет Сирию в каменный век», уничтожив все объекты ее стратегической инфраструктуры, пишет Lenta.ru.